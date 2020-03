Negli ultimi anni sono aumentate sempre di più le aziende, le imprese e le ditte che hanno deciso di puntare sul noleggio di veicoli commerciali piuttosto che sull’acquisto.

Un fenomeno che si è sviluppato e diffuso maggiormente nelle aeree settentrionali del nostro paese, se si guarda agli ultimi dati disponibili in merito alla richiesta del servizio.

Una delle regioni in cui si è registrato il maggior numero di noleggi, nell’ultimo anno, è risultata essere l’Emilia Romagna, in particolar modo per quello che riguarda le sue città di riferimento, come Bologna, Ferrara e Modena.

Tra le ditte di noleggio più richieste in questo territorio, così come in molte altre zone d’Italia, c’è Giffi Noleggi. Si tratta di una realtà con una lunga esperienza nel settore, in grado di mettere a disposizione numerose proposte di veicoli commerciali, prenotabili per il noleggio anche online.

Per esempio, sulla sezione Noleggio furgoni Bologna del sito ufficiale giffinoleggi.com è possibile visionare i servizi disponibili all’interno dell’aerea del capoluogo romagnolo. In questo modo, si possono confrontare tutte le specifiche relative ad ogni mezzo e scegliere quello più idoneo al tipo di lavoro da svolgere.

Veicoli commerciali: quali furgoni noleggiare?

Per quanto riguarda i modelli di veicoli commerciali messi a disposizione da Giffi Noleggi, di sicuro le aziende che hanno bisogno di furgoni di piccole dimensioni apprezzano molto il Nissan NV200, il Fiat Fiorino o il Fiat Scudo. Sono mezzi particolarmente adatti al trasporto di materiale vario, dagli imballi agli attrezzi, e gli oggetti all’interno del furgone possono essere fissati tramite le apposite ancore.

In particolare, il Nissan NV200 è compatto e confortevole e risulta per questo particolarmente adatto a coprire lunghe distanze. La facilità di apertura delle porte posteriori e del portellone laterale scorrevole rendono il carico e scarico un’operazione più agevole. Gli stessi comfort e praticità vengono garantiti anche da Fiat Scudo e Fiorino, veicoli ad alta tecnologia, sicuri e dal design competitivo.

Per quello che riguarda furgoni di grandezza media, molto richiesti risultano Nissan Cabstar NV400 e Fiat Ducato, mezzi che garantiscono prestazioni notevoli nella più assoluta sicurezza. Entrambe le soluzioni, per quello che riguarda la proposta di Giffi Noleggi, sono disponibili per contratti di noleggio sia a breve che a lungo termine.

Per quanto riguarda nello specifico il modello Nissan Cabstar NV400, inoltre, il furgone ha un motore dCi 2300 cc 4 cilindri a 6 rapporti e può arrivare a erogare 125cv, il che lo rende adatto a ogni viaggio e a qualsiasi tipo di strada. Il peso a vuoto ridotto contiene le spese per il carburante.

Sono poi disponibili, per quanto riguarda la categoria maxi, furgoni della stessa serie a passo lungo di ultima generazione, per una portata di 1530 kg e un volume di 13 m³. Studiati per trasportare, oltre la merce, fino a tre persone, questi veicoli hanno il portellone laterale scorrevole, sono performanti, sicuri e si adeguano ai più vari lavori di carico e scarico merce, con ancore per il fissaggio. Sono infatti le soluzioni predilette da ditte di traslochi, corrieri e trasportatori.

Dai pulmini ai fugoni cassone: gli altri veicoli commerciali

Per le necessità di dipendenti aziendali coinvolti in viaggi di lavoro, può rivelarsi utile il noleggio di un pulmino. Giffi Noleggi, a tal proposito, mette per esempio a disposizione il furgone 9 posti Ford Transit.

Esso presenta una spaziosa cabina con diversi comfort e un’importante adattabilità dei sedili per disporre come meglio si preferisce lo spazio – sono possibili più di 30 diverse configurazioni. Il motore prestante arriva a erogare fino a 130 cavalli e presenta un basso consumo.

Per quanto riguarda i modelli di furgone con cassone fisso, il modello Nissan NT400, arrivando a caricare fino a 13 quintali, rappresenta la soluzione ideale non soltanto per le ditte del settore edile ma anche per chi ha necessità di svolgere lavori agricoli e di giardinaggio. È possibile richiedere anche il modello con cassone ribaltabile.

Si tratta di una soluzione apprezzata anche quando si necessita di noleggiare un furgone centinato cubo. Ciò perché il cassone del mezzo all’interno è squadrato, con uno spazio a disposizione di 210 x 200 cm, non presenta sporgenze, agevolando in questo modo il carico di materiali.

Infine, tra le proposte di Giffi Noleggi è molto richiesto dalle imprese anche il furgone ribaltabile con gru Effer trilaterale, che può gestire un carico fino a 825 kg; ha lo sbraccio più lungo sul mercato, arrivando fino a 6,31 m e si muove agevolmente all’interno dell’area di lavoro.

Qualunque sia il veicolo commerciale di cui si ha bisogno, una volta concordato il noleggio sarà possibile scegliere di prendere in consegna il mezzo in uno dei numerosi punti di ritiro messi a disposizione da Giffi Noleggi sul territorio dell’Emilia Romagna.