I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto nella giornata di ieri un italiano 47enne per detenzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, in quanto fermato mentre trasportava 55 kg di marijuana. Nello specifico durante un normale posto di controllo espletato dai militari della Stazione di Villapiana lungo la trafficata arteria stradale s.s. 106 radd. veniva fermato un furgone bianco condotto da un uomo. Lo stesso veniva identificato in C.A., 47enne catanese, che dichiarava di essere muratore e di trasportare materiale edile verso la Sicilia. I militari decidevano di controllare il cassone posteriore del Renault Traffic e da una prima verifica approssimativa si notava diverso materiale per ponteggi e strutture edili, ma smuovendo gli stessi si palesavano dei grossi involucri termosigillati, da cui proveniva dell’odore di marijuana. L’uomo provava a giustificarsi sostenendo si trattasse di materiale di minuteria edile, ma la tesi non convinceva i militari che decidevano di continuare il controllo in maniera più approfondita presso la caserma di Villapiana.

Con il rinforzo di altri Carabinieri si dava inizio ad una minuziosa perquisizione veicolare che si concludeva in maniera positiva: nascosti sotto i ponteggi e l’attrezzatura edile venivano trovati dieci sacchi termosigilati contenenti ciascuno diversi chili di marijuana, per un totale di oltre 55 kg di sostanza stupefacente che verosimilmente l’uomo stava trasportando verso la Sicilia. Tale ingente quantitativo che doveva essere immesso nelle piazze di spaccio avrebbe fruttato oltre 300mila euro. La droga, così come il veicolo utilizzato per il trasporto della stessa, venivano sottoposti a sequestro penale, mentre l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto per detenzione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal Dott. Eugenio Facciolla, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari a disposizione dell’A.G.