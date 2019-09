Trentanove migranti, tutti uomini, di nazionalità curdo-irachena, sono stati fatti sbarcare stamani al porto di Crotone dopo essere stati soccorsi da motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza al largo dello Ionio 90 miglia circa dalla costa. I migranti, secondo quanto si è potuto apprendere, erano a bordo di una barca a motore e, una volta raggiunti, sono stati trasbordati a bordo delle motovedette. Ad attendere i migranti al porto di Crotone c’era personale della Croce Rossa Italiana e agenti della Polizia di Stato. Le persone, dopo una prima assistenza prestata al momento dell’arrivo, sono stati state trasferite nel Centro di accoglienza Cara “Sant’Anna” di Isola Capo Rizzuto. Mentre in Italia si discute di decreti sicurezza, apertura o chiusura dei porti e lotta alle ONG, non si arrestano gli arrivi dei cosiddetti “invisibili” sulle coste Italiane a bordo di piccole imbarcazioni. Quello di questa mattina è il terzo sbarco in meno di una settimana nel crotonese. Lo scorso 3 settembre a Le Castella sono approdate 52 persone, il successivo 6 settembre a sbarcare sulla spiaggia di Ciro’ Marina sono stati altri 57 migranti, in entrambi i casi intercettati su barche a vela condotte da scafisti dell’est europeo.