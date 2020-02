Siamo sereni, offriremo alla Commissione d’accesso tutta la collaborazione ed il supporto possibile per il completamento dell’accesso ispettivo.

Adesso, come prima, dobbiamo continuare a dimostrare trasparenza, buon senso e volontà di operare nell’esclusivo interesse della città. Confidiamo nel lavoro della commissione d’indagine, come peraltro già avvenuto nella precedente occasione.

Enzo Musolino – Portavoce Partito Democratico Villa San Giovanni

All’indomani dell’ingresso in Comune della Commisione prefettizia d’accesso, chiamata a verificare l’esistenza di infiltrazioni criminali – dirette o indirette – tese ad influenzare l’agire degli amministratori, Vi invio un Comunicato riassuntivo delle diverse tematiche e problemi che attanagliano la Villa e che hanno spinto il Ministero degli Interni ad intervenire. Due “sospensioni” ex Severino e due “Commissioni d’Accesso antimafia”, questo è avvenuto in due anni a Villa e, nel mezzo, inchieste, arresti, la privazione dell’Ufficio tecnico, disfunzioni, inazione, spazzatura e degrado, un Consiglio bloccato e in stallo per l’eclissi di una parte della Maggioranza e per l’allontanamento del Sindaco dalle sue funzioni. A patire tutto ciò una Città condannata al degrado cui viene sottratto – per l’arroganza di un Potere che non molla l’osso – anche il diritto di scegliersi nuovi amministratori.