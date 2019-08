Intervento dei Carabinieri ieri sera a Scalea a causa del ferimento, seppur lieve, di una persona. Secondo i primi riscontri, quattro persone, provenienti dalla Campania ed in vacanza nella località turistica, avrebbero avuto un acceso diverbio, per motivi che non sono stati ancora chiariti, con un 37enne milanese. Ad un certo punto, è spuntato un coltello e il 37enne è stato lievemente ferito. Per i quattro soggetti è scattata la denuncia per lesioni personali.