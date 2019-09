Rapina a mano armata nella serata di ieri ai danni di due anziani a Simbario, in provincia di Vibo Valentia. I malviventi, dopo essersi introdotti nell’abitazione dei coniugi, sotto la minaccia di un’arma si sono fatti consegnare la somma di circa mille euro fuggendo subito dopo. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno che hanno avviato le indagini sentendo i due anziani rapinati e cercando di capire la via di fuga utilizzata dai rapinatori per far perdere le loro tracce.