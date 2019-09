A Gioia Tauro, i militari della locale stazione dei Carabinieri e della sezione radiomobile hanno arrestato P.B., 60enne, gioiese, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, in quanto riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale aggravata, commessa tra il 2008 ed il 2014 a Gioia Tauro ed in altri Comuni italiani, per il quale dovrà scontare la pena tre anni e mezzo di carcere. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Reggio Calabria Arghillà e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.