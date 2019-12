Claudio Falchi, già segretario della Lega di Riace, è uno dei firmatari del documento di sfiducia contro il commissario regionale della Lega Cristian Invernizzi e che in due giorni ha raggiunto oltre ottanta adesioni di iscritti e amministratori della Lega calabrese.

“Continua la raccolta delle firme contro la gestione poco democratica del commissario regionale – spiega in una nota Falchi – e a una ingiusta e a nostro modo di vedere illogica e discriminatoria condotta, sotto il prolo delle opportunità, logiche, politiche e strategiche, dell’attuale rappresentanza commissariale del partito in regione. Il fronte della protesta – conclude – sembra destinato ad allargarsi nelle prossime ore”.