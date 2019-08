Volo Parigi-Barcellona annullato dopo l’arresto di un uomo che trasportava un coltello

Un volo della compagnia Transavia tra Parigi e Barcellona è stato cancellato giovedì per l’arresto di un uomo che trasportava un coltello di ceramica e che doveva imbarcarsi all’aeroporto di Orly nella capitale francese. Un portavoce degli Aeroporti di Parigi (ADP) ha spiegato che un membro della famiglia del detenuto ha chiamato poco prima per avvertire che il sospetto intendeva commettere un attacco, anche se il portavoce ha anche indicato che dietro questo incidente, avvenuto intorno alle sei del pomeriggio potrebbe esserci una disputa familiare. Tutti i passeggeri sono stati sloggiati dall’aereo e la polizia ha effettuato una ricerca approfondita all’interno, trovando nulla di sospetto. Il volo è stato rinviato a venerdì, mentre i viaggiatori si trovavano nella capitale francese. Il resto delle operazioni che hanno avuto luogo all’aeroporto di Orly non sono state influenzate, secondo ADP. Va precisato che il sospettato non è stato fermato per “terrorismo”, ma ha una storia di criminalità comune. Si tratta di un precedente unico, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che fa nuovamente riflettere sull’importanza assoluta del non dover abbassare mai la guardia negli aeroporti.