Sarà presentata questa sera al Festival di Venezia ZeroZeroZero, la nuova serie tv basata sull’omonimo libro di Roberto Saviano, una produzione originale Sky e CANAL+ diretta da Stefano Sollima, noto regista di altre grandi serie come Romanzo Criminale e Gomorra, ma anche del film Suburra. Tra gli interpreti, accanto a Gabriel Byrne, Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Tchéky Karyonel, anche il Direttore della Scuola di Recitazione della Calabria, Walter Cordopatri, nel ruolo di Nicola Curtiga.

Dopo aver visto sin da bambino i più grandi attori calcare la passerella del Festival di Venezia, viverlo da protagonista è per Cordopatri un sogno che si realizza, non dimentica però mai i suoi ragazzi, allievi della Scuola di Recitazione della Calabria, da esso ideata e diretta, che lunedì riprenderanno a frequentare i corsi dopo la pausa estiva. Con la speranza che questo importante momento sia di buon auspicio per sè e per tutta la SRC non manca di augurare a tutti gli allievi di poter vivere un giorno la sua stessa emozione, invitando ognuno di loro ad inseguire con tenacia i propri sogni. Una grande soddisfazione che Walter dedica interamente alla sua famiglia che lo ha sempre sostenuto e ha creduto in lui.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dal Red Carpet a partire dalle 22:00 al link: http://www.labiennale.org/it/cinema/2019/streaming-76