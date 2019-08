L’appello rivolto dal governatore del Veneto, Luca Zaia, ai militanti della Lega di scendere in piazza, prima a Pontida e successivamente a Roma, per mettere in atto quella che è stata ribattezzata come una “rivoluzione” impone alle forze democratiche del territorio italiano di mobilitarsi per evitare una pericolosa deriva morale e sociale che farebbe sprofondare nell’abisso un Paese già allo sbando. A tal fine, dunque, nell’interesse supremo della tutela della libertà e della Costituzione, la testata giornalistica “Approdonews”, accompagnata in questa battaglia di civiltà dai vari coordinamenti dell’area reggina dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, si farà promotrice di un “brindisi” di democrazia a Reggio Calabria, in Piazza Italia, nella giornata del 19 ottobre, per imbastire una proposta comune che contrasti il tentativo della riproposizione di rigidi schemi autoritari che nel passato hanno scritto alcune delle pagine più buie della storia mondiale. Resistenza, rispetto del pensiero altrui, contrasto alla sopraffazione dell’uomo sull’uomo sono i valori cardini di un pensiero universale di democrazia che deve ritornare sulla via maestra dopo essersi smarrito nel labirinto dell’idea assolutista di conduzione governativa. Lunedì conferenza stampa di presentazione della manifestazione nella sede della nostra testata giornalistica.